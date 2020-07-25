В Киргизии 30 июля объявят днём траура по умершим от коронавируса

В Киргизии 30 июля объявят днём национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом. Об этом заявил в интервью «Биринчи радио» президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

«Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам. — RT). А 30 июля будет объявлено днём национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ», — сказал он.

Президент выразил соболезнования семьям скончавшихся соотечественников.

23 июля сообщалось, что борт МЧС со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизию.

Российские медики помогут властям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией.