Вышел пятый выпуск проекта «Военкоры»

Вышел пятый выпуск проекта RT «Военкоры», посвящённый войне в Южной Осетии.

«Военный конфликт в Южной Осетии длился всего пять дней, но успел породить небывалое до той поры количество слухов и фейков в международных СМИ. Была ли российская армия готова к войне? Какие уроки Россия вынесла из этого конфликта?» — говорится в описании программы.

В зоне боевых действий под Цхинвалом работали военкоры Оксана Бойко, Александр Коц, Евгений Поддубный, Вадим Фефилов и Виктор Сокирко. Они вспомнили август 2008-го.

Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты делятся историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждают военные конфликты.

Ранее телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году она будет вручена в третий раз.