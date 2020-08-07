В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 68 614

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 68 614.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 7 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 64 200 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 353 657 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 583 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19.