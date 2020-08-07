Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами

Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии выехала в Минск, сообщил сенатор Алексей Кондратьев.

РИА Новости

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