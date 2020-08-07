Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами

Короткая ссылка
Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии выехала в Минск, сообщил сенатор Алексей Кондратьев.
Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами
  • РИА Новости
  • © Виктор Драчев

«Мы отъехали от здания Совета Федерации, направляемся в Минск», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что белорусский Центризбирком аккредитовал 243 иностранных наблюдателя.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить