Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами
Делегация Совфеда по наблюдению за выборами президента Белоруссии выехала в Минск, сообщил сенатор Алексей Кондратьев.
- РИА Новости
- © Виктор Драчев
«Мы отъехали от здания Совета Федерации, направляемся в Минск», — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что белорусский Центризбирком аккредитовал 243 иностранных наблюдателя.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
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