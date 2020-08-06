Лукашенко: Путин не будет оставаться президентом до 2036 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин покинет пост главы государства до 2036 года.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что всё зависит от ситуации — она видите какая, и лучше не будет», — сказал Лукашенко.

По его словам, «Путин не будет держаться посиневшими руками за власть».

«Он найдёт вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас», — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.