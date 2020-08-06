Лукашенко рассказал, хочет ли Россия видеть его президентом
- Reuters
«Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливей? А другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно — это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым», — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что не боится оставлять в стране российские военные объекты.
Кроме того, он рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.