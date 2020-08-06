Лукашенко рассказал, хочет ли Россия видеть его президентом

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, хотят ли власти России видеть его президентом Белоруссии.

«Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливей? А другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно — это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что не боится оставлять в стране российские военные объекты.

Кроме того, он рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.