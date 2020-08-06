Лукашенко рассказал, хочет ли Россия видеть его президентом

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, хотят ли власти России видеть его президентом Белоруссии.
Лукашенко рассказал, хочет ли Россия видеть его президентом
  • Reuters

«Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают: а другие будут податливей? А другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно — это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что не боится оставлять в стране российские военные объекты.

Кроме того, он рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.

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