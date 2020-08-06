В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

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Избирательный штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил об отмене предвыборного митинга, который был запланирован на 6 августа в парке Дружбы народов в Минске.
В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу её избирательного штаба.

В пресс-службе заявили, что на электронную почту Тихановской пришло уведомление о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов, где планировался митинг.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске», — указано в сообщении.

В штабе Тихановской добавили, что «не будут провоцировать людей».

Ранее глава избирательного штаба Тихановской Мария Мороз заявила, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом белорусского МВД «для беседы». Мороз рассказала, что её предупредили об ответственности в случае массовых беспорядков.

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