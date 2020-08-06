Глава МИД Украины заявил о подготовке «стратегии деоккупации» Крыма

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве проводят работу над «стратегией деоккупации» Крыма.
Глава МИД Украины заявил о подготовке «стратегии деоккупации» Крыма
  • Reuters

Об этом он сказал на брифинге, транслировавшемся на странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, 5 августа в кабмине Украины состоялось совещание под руководством вице-премьера Алексея Резникова, на котором органы исполнительной власти скоординировали «свои позиции и подходы по стратегии деоккупации Крыма».

«Работа над этим вопросом не завершается. Мы выработали дальнейший алгоритм действий, чтобы свести в один блок все позиции и наработанные материалы от органов исполнительной власти», — сказал Кулеба.

По его словам, в дальнейшем документ будет передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

При этом РИА Новости Крым сообщило, что в начале августа «бывший представитель президента Украины в АРК» заявил, что у Украины нет никакой стратегии «деоккупации Крыма», но в Киеве скрывают отсутствие документа.

В марте Кулеба называл вопрос подачи воды в Крым «инструментом деоккупации».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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