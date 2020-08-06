В украинском Херсоне из-за вспышки коронавируса закрыли больницу

В городской больнице в украинском Херсоне произошла вспышка коронавируса, медицинское учреждение закрыто на две недели. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского в заведении с 5 по 18 августа будут прекращены выписка и приём взрослых и детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в больнице было выявлено девять случаев заболевания коронавирусом.

В помещениях медучреждения будет проведена дезинфекция.

Ранее стало известно, что общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1318, составив 76 808.