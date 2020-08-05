На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты

Короткая ссылка
В ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО в Белоруссии на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе приземлились боевые самолёты.
На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как сообщает TUT.by, посадка проводилась на специально заложенный при строительстве трассы отрезок — аэродромный участок дороги.

На трассу сели истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолёты Як-130, а также учебно-тренировочный L-39 Albatros.

Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило, что первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в республике с 4 по 7 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить