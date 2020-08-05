На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты
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- РИА Новости
Как сообщает TUT.by, посадка проводилась на специально заложенный при строительстве трассы отрезок — аэродромный участок дороги.
На трассу сели истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолёты Як-130, а также учебно-тренировочный L-39 Albatros.
Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило, что первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в республике с 4 по 7 августа.