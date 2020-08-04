Минобороны Белоруссии рассказало о первом этапе учений с ВВС и ПВО

Первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«С 4 по 7 августа проводится первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО», — говорится в сообщении.

Планируется отработать посадку самолётов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест.

После посадки авиация вылетит на полигон Ружаны и нанесёт удар по наземным целям, отметили в ведомстве.

В Министерстве обороны также рассказали, что район полётов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ и ЗРК «Тор-М2».

Ранее в Минске объявили о проведении плановых военных сборов в приграничной с Россией Витебской области.