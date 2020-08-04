В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны.

Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.

«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года.

В марте десантники Белоруссии и морпехи Британии провели учения под Витебском.