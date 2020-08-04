В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объявила о проведении плановых военных сборов на севере страны.
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
  • РИА Новости

Уточняется, что они состоятся в приграничной с Россией Витебской области и начнутся 11 августа.

«Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идёт непрерывно... Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Гаврусик подчеркнула, что военнообязанные в Белоруссии постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года.

В марте десантники Белоруссии и морпехи Британии провели учения под Витебском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить