Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.

Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

«Мероприятие проходит на двусторонней основе в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН», — говорится в комментарии.

В оборонном ведомстве Белоруссии подчеркнули, что подобные тренировки проходят регулярно с 2018 года и не являются «частью каких-либо многосторонних учений».

В совместной тренировке принимают участие 28 британских военнослужащих.

Тренировка названа «Зимний партизан» в честь белорусских партизан Второй мировой войны, что, как отметили в Минске, подчёркивает совместное участие двух стран в борьбе против фашизма.

Ранее сообщалось, что белорусско-британские учения состоятся в Белоруссии с 1 по 14 марта.