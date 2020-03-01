Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
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Об этом говорится на сайте белорусского Минобороны.
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», — указано в сообщении.
По данным белорусского оборонного ведомства, для подготовки к тренировке 29 февраля в Белоруссию прибыли британские военные из состава передовой группы сопровождения снаряжения. При этом основной состав британских морпехов прибудет в республику 1 марта.
Ранее в Псковской области прошли учения десантников России и Белоруссии.