Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами

В Белоруссии 1—14 марта состоится совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании.

Об этом говорится на сайте белорусского Минобороны.

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», — указано в сообщении.

По данным белорусского оборонного ведомства, для подготовки к тренировке 29 февраля в Белоруссию прибыли британские военные из состава передовой группы сопровождения снаряжения. При этом основной состав британских морпехов прибудет в республику 1 марта.

Ранее в Псковской области прошли учения десантников России и Белоруссии.