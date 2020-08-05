Лукашенко назвал основу своей политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в основу его внутренней и внешней политики заложена справедливость.

«Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе — справедливость», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что всё в законах прописать невозможно.

«Справедливость — это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь, — это всё», — добавил он.

Ранее Лукашенко на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил, что, несмотря на грядущие президентские выборы, первейшая задача для властей страны — убрать урожай.