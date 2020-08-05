Лукашенко назвал основу своей политики

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что в основу его внутренней и внешней политики заложена справедливость.
Лукашенко назвал основу своей политики
  • РИА Новости

«Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе — справедливость», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что всё в законах прописать невозможно.

«Справедливость — это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь, — это всё», — добавил он.

Ранее Лукашенко на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил, что, несмотря на грядущие президентские выборы, первейшая задача для властей страны — убрать урожай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить