Лукашенко назвал первейшую задачу белорусских властей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил, что, несмотря на грядущие президентские выборы, первейшая задача для властей страны — убрать урожай.
Лукашенко назвал первейшую задачу белорусских властей
  • РИА Новости

«Как я часто говорю, выборы выборами, 9-го числа вечером они закончатся, и 10-го нам придётся заниматься той тяжёлой, кому-то неинтересной рутиной. Но без неё жизни не бывает. Ещё раз: внимание — крестьянам. Посмотрите, чтобы мы не расслабились, особенно в эту неделю. Погода стоит горячая, надо воспользоваться этим и убрать основную массу зерновых колосовых. Первейшая задача — собрать хлеб. Он хороший, его потерять нельзя», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что вся инфраструктура в регионах — от связи до транспорта — должна функционировать без перебоев.

Также Лукашенко призвал отнестись к выборам в стране как к празднику.

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