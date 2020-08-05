В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году

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Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что бюджет Белоруссии может недополучить в 2020 году более $1,6 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии коронавируса.
В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году
  • Reuters

«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.

Он отметил, что половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объёмов экспорта нефтепродуктов.

«Кроме этого, с учётом ситуации в экономике в целом — не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад — прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 млрд белорусских рублей», — добавил он.

Ранее в Минске призвали к пересмотру цен на российский газ.

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