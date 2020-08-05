В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса

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Правительство Армении продлит на месяц режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за коронавирусной инфекции.
В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Тиграна Авиняна, который занимает должность коменданта режима ЧП.

«Мы приняли решение на месяц продлить срок режима ЧП в стране. Однако, несмотря на данное решение, мы внесём серьезные изменения и пересмотрим некоторые детали режима. В частности, мы пересмотрим возможность въезда в страну для иностранных граждан, снимем ограничения на экспорт некоторых товаров, также пересмотрим вопрос о возможности участвовать в митингах», — сказал он.

Ранее Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания.

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