Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

«Президент Армении подписал сегодня закон «Об аудиовизуальных медиа», — указано в сообщении.

Отмечается, что документ вступит в силу через десять дней после опубликования.

Как заявила глава отдела лицензирования Лианна Дохикян, срок лицензий иностранных каналов будет действовать как минимум до 20 января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», — сказала она.

В марте в Еврокомиссии сообщили о планах выделить учреждённым на территории Европейского союза НКО €2 млн на «укрепление свободы» медиа в Армении.