В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 33 103
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«В Азербайджане зафиксировано ещё 193 случая заражения коронавирусом, 492 (пациента. — RT) вылечились», — сообщили в оперштабе.
За всё время 476 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 28 840 пациентов.
Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.