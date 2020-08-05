В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 33 103

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 33 103.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане зафиксировано ещё 193 случая заражения коронавирусом, 492 (пациента. — RT) вылечились», — сообщили в оперштабе.

За всё время 476 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 28 840 пациентов.

Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.