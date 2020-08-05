На Украине обсудили подготовку визита Зеленского в Белоруссию
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба посольства Белоруссии на Украине.
«В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины», — указано в сообщении.
Также были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Украины и Белоруссии.
Как уточняет Интерфакс, форум с участием украинского и белорусского лидеров ожидается в октябре в Гродно.
В июне в Белоруссии обсудили готовящийся визит Зеленского в страну.