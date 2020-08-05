На Украине обсудили подготовку визита Зеленского в Белоруссию

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Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол и украинский вице-премьер Алексей Резников обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию.
На Украине обсудили подготовку визита Зеленского в Белоруссию
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба посольства Белоруссии на Украине.

«В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины», — указано в сообщении.

Также были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Украины и Белоруссии.

Как уточняет Интерфакс, форум с участием украинского и белорусского лидеров ожидается в октябре в Гродно.

В июне в Белоруссии обсудили готовящийся визит Зеленского в страну.

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