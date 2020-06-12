В Белоруссии обсудили готовящийся визит Зеленского в страну

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с коллегой из Белоруссии Игорем Сергиенко предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в Гродно.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, который предварительно запланирован на октябрь текущего года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Белоруссия, который должен состояться осенью в белорусском Гродно», — говорится в заявлении.

Уточняется, что собеседники также отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

В феврале сообщалось, что Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией.