В Минске возбудили дело из-за угроз главе участкового избиркома

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В Минске возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес председателя участковой избирательной комиссии по выборам президента. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета Белоруссии.
В Минске возбудили дело из-за угроз главе участкового избиркома
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«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 («Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 августа председатель участковой избирательной комиссии обнаружила в почтовом ящике по месту жительства и в подъезде своей родственницы листовки, содержащие «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей».

В листовке были её контактные данные и фотография.

В настоящее время устанавливается личность распространившего листовки.

Ранее МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется.

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