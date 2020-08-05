В Минске возбудили дело из-за угроз главе участкового избиркома
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«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 («Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 3 августа председатель участковой избирательной комиссии обнаружила в почтовом ящике по месту жительства и в подъезде своей родственницы листовки, содержащие «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей».
В листовке были её контактные данные и фотография.
В настоящее время устанавливается личность распространившего листовки.
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