В Минске возбудили дело из-за угроз главе участкового избиркома

В Минске возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес председателя участковой избирательной комиссии по выборам президента. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета Белоруссии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 («Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.



По данным следствия, вечером 3 августа председатель участковой избирательной комиссии обнаружила в почтовом ящике по месту жительства и в подъезде своей родственницы листовки, содержащие «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей».

В листовке были её контактные данные и фотография.

В настоящее время устанавливается личность распространившего листовки.

Ранее МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется.