Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии превысило 25,8 тысячи
- @protectiesocialamoldova
Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава Молдавии.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 25 814. Всего 18 167 человек были вылечены, а 810 скончались из-за COVID-19», — отмечается в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Молдавии за сутки подтверждено 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.