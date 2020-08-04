Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии превысило 25,8 тысячи

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 332 и достигло 25 814.
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии превысило 25,8 тысячи
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Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава Молдавии.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 25 814. Всего 18 167 человек были вылечены, а 810 скончались из-за COVID-19», — отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Молдавии за сутки подтверждено 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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