В Молдавии за сутки выявили более 100 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 120 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 25 482.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 120 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 25 482», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 17 942 человека, 800 пациентов с COVID-19 скончались.

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.