В Молдавии за сутки выявили более 100 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 120 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 25 482», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 17 942 человека, 800 пациентов с COVID-19 скончались.
В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.