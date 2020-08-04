ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дорог в Донбассе

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики минируют дороги общественного пользования и размещают военную технику в населённых пунктах в Донбассе.
ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дорог в Донбассе
  • РИА Новости

«За сутки нами отмечены восемь единиц техники из составов 35-й и 36-й бригад морской пехоты в Калинове, Озеряновке, Лебединском и Пионерском. В районах Майорска и Водяного выявлена установка подразделениями ВФУ (вооружёнными формированиями Украины) противотанковых мин поперёк дорог общего пользования», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона блокирует работу механизма координации, контроля и соблюдения действующего режима прекращения огня в Донбассе.

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