Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией
- Reuters
«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей ($600 млн. — RT), — сказал он в ходе обращения к парламенту и народу.
По его словам, за пять лет потери республики от «дорогих кредитов» и «несправедливых цен на энергоресурсы» составили порядка $9,5 млрд.
14 июля Москва и Минск подписали соглашение об условиях поставок российской нефти.
Ранее Лукашенко заявил, что проблему «зависимости от рынка одной страны» необходимо решить окончательно.