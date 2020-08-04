Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

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Белоруссия потеряла от «нефтяных разборок» с Россией 1,5 млрд белорусских рублей, или около $600 млн, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией
  • Reuters

«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей ($600 млн. — RT), — сказал он в ходе обращения к парламенту и народу.

По его словам, за пять лет потери республики от «дорогих кредитов» и «несправедливых цен на энергоресурсы» составили порядка $9,5 млрд.

14 июля Москва и Минск подписали соглашение об условиях поставок российской нефти.

Ранее Лукашенко заявил, что проблему «зависимости от рынка одной страны» необходимо решить окончательно.

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