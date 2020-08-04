Лукашенко заявил о стремлении России и ЕС к главенствующей роли в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу, в котором заявил, что Россия и ЕС стремятся к главенствующей роли в мире.

Видео его обращения транслировал телеканал «Беларусь 1».

«Жёсткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира: США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за многополярность», — сказал он.

По его словам, в это определённого рода общее противостояние вступили также ЕС и Россия.

«В стороне от этих процессов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости прочных отношений Белоруссии и США.