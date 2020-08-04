Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта

Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.

«Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создаёт опасность для жизни людей…» — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на месте захвата заложников в центре Киева не обнаружили взрывных устройств. По его словам, злоумышленник блефовал.