В Закарпатской области Украины облили краской здание офиса партии

В Ужгороде в Закарпатской области Украины неизвестные облили краской здание офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сообщили в политсиле.

«Офис городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Ужгороде пострадал от рук злоумышленников. Неизвестные лица облили красной краской арендованное помещение, тем самым продемонстрировав свой страх перед честной борьбой на политических выборах», — говорится в пресс-релизе.

В партии назвали подобные действия позорным мелким хулиганством и провокацией.

Там также отметили, что это не первый случай нападения на офис партии.

«Это ещё больше побуждает представителей ОПЗЖ отстаивать свои политические убеждения, вести честную предвыборную кампанию и достойно представлять нашу политическую партию в Ужгороде», — приводятся слова председателя местного отделения партии Андрея Погорелова.

В конце июля ОПЗЖ заявила о нападении радикалов на её офис в Мариуполе.