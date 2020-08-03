В Раде обвинили премьера в сдаче интересов украинского машиностроения

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в сдаче интересов национального машиностроения.
В Раде обвинили премьера в сдаче интересов украинского машиностроения
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте политсилы.

«По итогам первого полугодия 2020 года самые большие потери понесло украинское машиностроение. Общие потери в этом секторе экономики превысили 22%», — указал он.

По его словам, депутаты Рады пытались спасти положение, предложив принять законопроект об условиях локализации производства при государственных закупках, однако эта попытка «защитить отечественное машиностроение вызвала жёсткое неприятие в ЕС». Шмыгаль в этом вопросе встал на сторону ЕС.

«Шмыгаль буквально на следующий день после принятия законопроекта Верховной радой сдал национальные интересы, причём сдал их в условиях жесточайшего кризиса и обвального падения украинского машиностроения», — отметил Медведчук.

Ранее Государственная служба статистики Украины заявила о сокращении промышленного производства в стране в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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