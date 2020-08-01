Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии превысило 25 тысяч

В Молдавии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 380, до 25 113.

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Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения республики.



«Всего 17 571 человек был вылечен, а 788 скончались из-за COVID-19», — цитирует сообщение РИА Новости. Днём ранее в Молдавии было подтверждено 390 новых случаев коронавируса.