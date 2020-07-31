В Молдавии за сутки выявили почти 400 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 390 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 24 733», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 17 269 человек, 778 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 по 31 июля.
В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.