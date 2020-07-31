В Молдавии за сутки выявили почти 400 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 390 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 24 733.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 390 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 24 733», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 17 269 человек, 778 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 по 31 июля.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.