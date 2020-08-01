МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.

«Хорошо, допустим, разорвали бы мы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмёт на себя представительство наших интересов?» — сказал Кулеба.

По его словам, украинской стороне нужно посещать заключённых и судебные процессы в России.

Он напомнил, что у Украины есть генконсульство в Ростове-на-Дону.

При этом он заявил, что «политически было бы правильным» разорвать отношения с Россией в 2014 году, но «юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан это было бы ошибкой».

Министр считает, что нынешняя конфигурация дипломатических отношений с Россией является «наиболее сбалансированной и эффективной».

26 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.