В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 32 157

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 32 157.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлено ещё 279 случаев заражения коронавирусом, 592 вылечились», — сообщили в оперштабе.

Всего 454 человека с коронавирусом скончались. Выздоровели 26 474 пациента.

Ранее сообщалось, что за сутки в Белоруссии выявили 138 случаев COVID-19. Общее число заболевших на 1 августа достигло 67,9 тыс.