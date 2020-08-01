В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 32 157
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«В Азербайджане выявлено ещё 279 случаев заражения коронавирусом, 592 вылечились», — сообщили в оперштабе.
Всего 454 человека с коронавирусом скончались. Выздоровели 26 474 пациента.
Ранее сообщалось, что за сутки в Белоруссии выявили 138 случаев COVID-19. Общее число заболевших на 1 августа достигло 67,9 тыс.