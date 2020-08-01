В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 32 157

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В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 32 157.
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 32 157
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлено ещё 279 случаев заражения коронавирусом, 592 вылечились», — сообщили в оперштабе.

Всего 454 человека с коронавирусом скончались. Выздоровели 26 474 пациента.

Ранее сообщалось, что за сутки в Белоруссии выявили 138 случаев COVID-19. Общее число заболевших на 1 августа достигло 67,9 тыс.

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