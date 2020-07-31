НБУ ухудшил прогноз роста госдолга Украины в этом году

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста государственного долга Украины в 2020 году.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на июльский инфляционный отчёт регулятора.

По данным НБУ, он увеличится до 62% ВВП, а не до 60% ВВП, как ожидалось ранее.

«Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курса гривны», — указывает Нацбанк Украины.

Отмечается, что вместе с этим регулятор ожидает, что в дальнейшем государственный долг будет снижаться на 2—3% каждый год за счёт роста экономики и взвешенной фискальной политики.

В феврале сообщалось, что кабмин Украины создал агентство, которое будет управлять государственным долгом страны.