НБУ ухудшил прогноз роста госдолга Украины в этом году

Короткая ссылка
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста государственного долга Украины в 2020 году.
НБУ ухудшил прогноз роста госдолга Украины в этом году
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на июльский инфляционный отчёт регулятора.

По данным НБУ, он увеличится до 62% ВВП, а не до 60% ВВП, как ожидалось ранее.

«Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курса гривны», — указывает Нацбанк Украины.

Отмечается, что вместе с этим регулятор ожидает, что в дальнейшем государственный долг будет снижаться на 2—3% каждый год за счёт роста экономики и взвешенной фискальной политики.

В феврале сообщалось, что кабмин Украины создал агентство, которое будет управлять государственным долгом страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить