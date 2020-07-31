МИД Белоруссии направил ноту России из-за ситуации на границе
- Reuters
«МИД направил соответствующую ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменён порядок пересечения границы», — приводит TUT.by слова официального представителя белорусского дипломатического ведомства Анатолия Глаза.
Отмечается, что на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей.
Как сообщает портал, в пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области заявили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.