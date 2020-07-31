Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

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RT
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили задержание россиян в Белоруссии.
Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что «была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля 33 россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

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