Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили задержание россиян в Белоруссии.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что «была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля 33 россиян в ближайшее время отпустят на свободу.