ЦИК Белоруссии аккредитовала 155 международных наблюдателей за выборами
- РИА Новости
Аккредитовано 133 наблюдателя от СНГ, в том числе 34 от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Также аккредитовано 22 наблюдателя от дипломатического корпуса.
На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.
Ранее парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.