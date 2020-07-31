ЦИК Белоруссии аккредитовала 155 международных наблюдателей за выборами

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Центризбирком Белоруссии по состоянию на 31 июля аккредитовал 155 международных наблюдателей за выборами президента, сообщает Интерфакс.
ЦИК Белоруссии аккредитовала 155 международных наблюдателей за выборами
  • РИА Новости

Аккредитовано 133 наблюдателя от СНГ, в том числе 34 от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Также аккредитовано 22 наблюдателя от дипломатического корпуса.

На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.

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