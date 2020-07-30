В Белоруссии допустили ограничение интернета на митингах

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны заявил о возможном ограничении доступа к интернету на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева.

«Я спросил его, возможно ли ограничение интернета? Мне был дан ответ, что в случае если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага», — сказал Дмитриев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее президентских выборов.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.