В Белоруссии допустили ограничение интернета на митингах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева.
«Я спросил его, возможно ли ограничение интернета? Мне был дан ответ, что в случае если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага», — сказал Дмитриев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее президентских выборов.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.