В Белоруссии допустили ограничение интернета на митингах

Короткая ссылка
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны заявил о возможном ограничении доступа к интернету на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
В Белоруссии допустили ограничение интернета на митингах
  • © Пресс-служба министерства обороны Белоруссии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова кандидата в президенты республики Андрея Дмитриева.

«Я спросил его, возможно ли ограничение интернета? Мне был дан ответ, что в случае если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага», — сказал Дмитриев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее президентских выборов.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить