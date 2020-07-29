На Украине задержаны подозреваемые в причастности к взрывам в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании подозреваемых в причастности к серии взрывов в Киеве.

«СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрывы у входа на станцию ​​метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.

«Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро «Минская», а ещё одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка», — добавили в СБУ.

Взрыв в мусорной урне около станции метро «Шулявская» в Киеве произошёл 17 июля. В результате пострадал один человек.

23 июля мэр Киева Виталий Кличко попросил Службу безопасности Украины и полицию усилить меры безопасности в городе. По его словам, ситуацию в Киеве и на Украине в целом «пытаются дестабилизировать».