На Украине задержаны подозреваемые в причастности к взрывам в Киеве
- @UA.KyivPolice
«СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрывы у входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на столичном Подоле.
«Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро «Минская», а ещё одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка», — добавили в СБУ.
Взрыв в мусорной урне около станции метро «Шулявская» в Киеве произошёл 17 июля. В результате пострадал один человек.
23 июля мэр Киева Виталий Кличко попросил Службу безопасности Украины и полицию усилить меры безопасности в городе. По его словам, ситуацию в Киеве и на Украине в целом «пытаются дестабилизировать».