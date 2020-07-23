Кличко попросил усилить меры безопасности в Киеве
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- globallookpress.com
«Вы видите, что происходит, особенно в последние дни — и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований... Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей», — приводятся слова Кличко на сайте мэрии Киева.
По его мнению, этого нельзя допустить.
Он призвал усилить меры безопасности, чтобы «киевляне чувствовали себя защищёнными».
Ранее в Киеве провели проверку станции метро «Вокзальная» из-за подозрительной сумки.
21 июля полиция украинской столицы обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке.