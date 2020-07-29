Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

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Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

В письме указывается, что Киев рассматривает это как «очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

Действия Москвы названы в обращении «сознательными шагами», направленными на эскалацию напряжённости в двусторонних отношениях.

Ранее украинский МИД передал России ноту протеста из-за военно-морского парада в Чёрном море.

26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота России. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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