В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 367 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 521», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 16 462 человека, 753 пациента с COVID-19 скончались.
Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 по 31 июля.
В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.