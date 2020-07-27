В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе

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В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что митинговавшие побывали возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, возле дома, где он раньше жил, а завершили протестующие своё шествие на площади Независимости.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начинает действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. 

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