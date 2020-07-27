В Молдавии за сутки выявили более 100 случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки подтверждено 120 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 23 154.
В Молдавии за сутки выявили более 100 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 120 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 154», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 16 154 человека, 748 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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