В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку в Абхазии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу абхазского Минздрава.
«Видно, что меры, введённые вами с начала эпидемии, работают», — сообщил начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин, добавив, что эпидобстановка в Абхазии является благополучной.
Манин также оценил уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», — рассказал представитель Роспотребнадзора.
Отмечается, что общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии составляет 55: 37 пациентов выздоровели, двое скончались.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин провёл встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией.