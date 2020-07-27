В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, рассказали об эпидемиологической обстановке в стране.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу абхазского Минздрава.

«Видно, что меры, введённые вами с начала эпидемии, работают», — сообщил начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин, добавив, что эпидобстановка в Абхазии является благополучной.

Манин также оценил уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», — рассказал представитель Роспотребнадзора.

Отмечается, что общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии составляет 55: 37 пациентов выздоровели, двое скончались.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин провёл встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией.