Посол России встретился с президентом Абхазии

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин провёл встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Посол России встретился с президентом Абхазии
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Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Абхазии в Facebook.

Отмечается, что стороны «обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия коронавирусной инфекции, в частности перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы».

Также в ходе беседы «были рассмотрены аспекты укрепления взаимодействия в сферах безопасности и борьбы с организованной преступностью на территории республики Абхазия, а также процесс согласования проекта договора о двойном гражданстве жителей республики Абхазия и России».

Ранее сообщалось, что в Абхазии вылечились все пациенты, которые болели COVID-19.

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