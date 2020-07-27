Азербайджан объявил о проведении военных учений с Турцией

В Минобороны Азербайджана объявили о проведении совместных азербайджано-турецких военных учений с 29 июля по 10 августа.

«Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В середине июля сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.