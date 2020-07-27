Число случаев коронавируса на Украине превысило 65 тысяч

На Украине выявили 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Это следует из данных системы мониторинга распространения COVID-19 аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны.

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