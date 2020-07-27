Число случаев коронавируса на Украине превысило 65 тысяч
На Украине выявили 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Это следует из данных системы мониторинга распространения COVID-19 аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны.
- globallookpress.com
- © Pavlo Gonchar
Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 на Украине достигло 65 656.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.
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